ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyelerinden basına kapalı gizli toplantı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:07

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:07

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasındaki performansının ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlığı tartışma konusu olurken, ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyeleri Washington’da kapalı kapılar ardında bir araya gelerek Biden’ın seçim yarışından çekilip çekilmemesi gerektiğini masaya yatırdı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, dışarıya bilgi sızmasını engellemek üzere cep telefonu sokulmayan toplantıya katılan üyeler toplantının içeriği ile ilgili basına detaylı açıklama yapmama konusunda anlaştı.

ENDİŞELER DİLE GETİRİLDİ

Daha önce Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirten Demokratlardan biri olan New Jersey Temsilciler Meclisi Üyesi Jerry Nadler, toplantı sonrasında yaptığı kısa açıklamada, Biden’ın adaylığı ile endişelerinin olduğunu kabul ederek, “Buna rağmen Biden’ı tamamen destekliyorum ve onun için seçim çalışması yapacağım. Biden’ın kazanması çok önemli” dedi.

Adını açıklamak istemeyen bir Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi ise toplantıdan çıkan sonucun Biden’ı desteklemek yönünde olduğunu ancak bazı üyelerin Biden’ın yaşının seçimlere kadar tartışılmaya devam edeceği konusunda endişelerini dile getirdiğini aktardı.

“AYNI FİKİRDE DEĞİLİZ”

Tennessee Temsilciler Meclisi Üyesi Steven Cohen de basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından kendisine sorulan “Demokratların aynı fikirde olup olmadığı” şeklindeki soruya "Aynı fikirde değiliz” yanıtını verdi.

İndiana Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Quigley ise, partisinin adayı Biden’a açık muhalefetini dile getirerek, “Kazanamayacağı için çekilmeli” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere canlı yayınlanan bir siyasi münazara gerçekleştirmişti.

90 dakika süren münazara boyunca Biden’ın zaman zaman dikkatini toplayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması Demokratlar arasında kaygıya yol açmıştı.

İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden’ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Demokrat Partili bazı kesimler ve Biden’ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden’a başkanlık seçimlerinden çekilme çağrısı yapılırken, Biden ise Trump’a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirterek yarıştan çekilmeyeceğini ifade etmişti.