Tanzanya'da cumhurbaşkanına hakaretten para cezası alan sanatçıyı sosyal medya kullanıcıları kurtardı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 09.07.2024 - 17:45

Ressam Shadreck Chaula’ya, sosyal medyada yayılan video nedeniyle siber suçlardan 2 bin dolar para cezası verilmiş, parayı ödemediği takdirde iki yıl hapis cezası almasına karar verilmişti.

Chaula videoda bir yandan Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’ın fotoğrafını yakarken, bir yandan da hakaret ediyordu.

Serbest kalmasından sonra gazetecilere konuşan Chula "Yardımıma koştukları için Tanzanyalılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Polis, Chaula’nın TikTok platformundaki videoda Cumhurbaşkanı Samia’ya karşı "ağır ifadeler" kullandığı için gözaltına alındığını söylemişti.

Mahkeme de video ile “siber taciz ve kışkırtma” suçunun işlendiğine hükmetti. Chaula geçen Perşembe günkü duruşmada cumhurbaşkanıyla ilgili yalan bilgiler yaymakla ve bu şekilde ülkenin siber suçlar yasasını ihlal etmekle suçlandı.

Ressam, yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Cezaya karşı çıkanlar, orantısız bir hüküm verildiğini savunurken, daha ağır bir ceza için bastıran savcılık, bunun diğerlerinin cumhurbaşkanına “saygısızlık” etmesini önlemek için gerekli olduğunu vurguladı.

2018’de Tanzanya’da “sahte haberlere” karşı sert bir yasal düzenleme getirilmiş ve muhalifler yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçladığını söylemişti.

Sosyal medyada ceza parasının toplanmasını organize eden Godlisten Malisa’ya göre, kullanıcılar altı saat içinde 2100 dolar topladı.

Malisa kalan 100 doların da sanat faaliyetlerini desteklemek için Chaula’ya verildiğini belirtti.