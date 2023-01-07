ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı McCarthy göreve başladı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 15:44

Güncelleme: 07.01.2023 - 15:44

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yapılan 15'inci tur oylamasının ardından meclisin yeni başkanı seçilen Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, yemin etti.

CNN’in haberine göre, Meclisteki ilk konuşmasına başlamadan önce yemin etti ve Meclis Başkanı olarak ilk sorumluluğunun partisine ya da Kongre’ye değil, ülkesine karşı olduğunu vurguladı.

McCarthy, daha sonra ilk konuşmasına esprili bir şekilde "Kolay bir seçim oldu değil mi?" sözleriyle başladı.

Kevin McCarthy, "Bugün, gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl burada yapacaklarımız bundan sonraki her şeyin gidişatını belirleyecek" dedi.

Çin ve ABD’nin "ekonomik rekabetine" değinen McCarthy, bu rekabetin ülkesi lehine sonuçlanmasını arzu ettiğini belirtti.

McCarthy, "Çin Komünist Partisine gelince, Çin'e giden yüz binlerce işi nasıl geri alacağımızı araştırmak için bu konuda iki partiden oluşan bir seçilmiş komite oluşturacağız ve ardından bu ekonomik rekabeti kazanacağız" diye konuştu.

BİDEN TEBRİK ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, McCarthy'yi tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, McCarthy'yi tebrik ederek "ABD halkı, liderlerinden kendi ihtiyaçlarını her şeyin üstünde tutacak şekilde ülkeyi yönetmesini bekliyor ve şimdi yapmamız gereken de bu" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu ve Cumhuriyetçilerden de bunu beklediğini kaydeden Biden, "Temsilciler Meclisinin liderliği artık kararlaştırıldığına göre, bu sürecin başlamasının zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Pazartesi kürsü tokmağını McCarthy'e teslim etmesi bekleniyor. Ardından milletvekilleri yemin ederek yasama faaliyetlerine başlayabilecek.