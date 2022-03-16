ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı: 'Türkiye bazı yatırımları kendine çekebilir'

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:10

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geldi.

Brilliant, TOBB ve ABD Ticaret Odası arasındaki ticaretin gelişmesine yönelik düzenlenen mutabakat zaptı imza töreni ve çalışma yemeğine katıldı. ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da programda yer aldı.

TÜRKİYE'DE ABD'Lİ YATIRIMCILAR İÇİN CİDDİ FIRSATLAR VAR

TOBB'daki programda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD'nin ticaretini iki müttefik ülkeye yakışır seviyeye çıkarmaları gerektiğini söyleyerek "Tekrar vurgulamak istiyorum. Türk ve ABD iş dünyası, 100 milyar dolarlık ticaret hedefini başarabilecek. Türkiye'de ABD'li yatırımcılar için ciddi fırsatlar var. Bu noktada, ABD'li yatırımcıları Türkiye'yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak değerlendirmeye davet ediyorum. ABD Ticaret Odası ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alanlardaki iş birliğimizi genişletmek istiyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu siyaselere de seslenerek "Bu konularda siyasilerimizden de bazı beklentilerimiz var. Türkiye ile ABD arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması imzalanmalı. Türkiye, 'section 232' kapsamı dışında tutulmalı. Zira Türk iş dünyası, bu uygulamadan ciddi zarar görüyor" ifadelerini kullandı

RUSYA'DAKİ ABD'Lİ ŞİRKETLER TÜRK PAZARINI DÜŞÜNMELİ

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ise Rusya'daki ABD'li şirketlere çağrı yaparak "Rusya'da iş yapan Amerikalı şirketler Türk pazarını düşünmeli. Bu Türkiye için fırsat olabilir. Yabancı yatırımcıyı çekip tutabilmenin en önemli koşullarından biri iş yapma ortamının istikrarlı olması. 2021 yılında ikili ticaret 28 milyar dolara ulaşmış. Türkiye-ABD ticareti için bu çok etkileyici. ABD firmalarının Türkiye'de yatırım istekliliğine baktığımda uzun vadede Türk ekonomisine olumlu dönüşler olduğunu söylemek mümkün. Birtakım kaygılar, doğrudan yatırım potansiyelini düşük tutacaktır. Umuyorum ki Türkiye bu kaygıları giderecek ve yabancı yatırımcılara çok daha çekici ülke haline gelecektir" dedi.

TÜRKİYE'NİN ALTYAPISINI İYİLEŞTİRMESİ GEREK

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da Türkiye'nin bazı yatırımları ve ticareti kendine çekebileceğini belirtti.

Brilliant ayrıca, "ABD'li bazı şirketler Rusya'dan ayrıldı. Bazıları operasyonlarını askıya aldı. Bu sayı beklediğimizden çok daha hızlı artıyor. Sadece ABD'li şirketler değil, Japon ve Avrupalı şirketler de bunu yapıyor. Türkiye bazı yatırımları kendine çekebilir. Türkiye'nin bu konuda ne yapmak istediğini göz önüne alması lazım. Türkiye'nin elbette dijital çerçevesini, altyapısını iyileştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin yatırım yapma ortamını sağlaması gerekiyor" dedi.