ABD uçak gemisi, Japon Denizi'ne geri dönüyor
ABD Donanması'na ait USS Ronald Reagan uçak gemisi, Japon Denizi'ne geri dönüyor.
Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından ABD harekete geçti.
ABD Donanması'na ait USS Ronald Reagan uçak gemisinin, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından Japon Denizi'ne döneceği bildirildi.
USS Ronald Reagan uçak gemisi, geçen hafta ABD, Güney Kore ve Japonya arasında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatının ardından Japon Denizi'nden ayrılmıştı.
NE OLMUŞTU?
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kuzey Kore'nin, Japonya hava sahasını aşan uzun menzilli balistik füze denemesi yapmasını kınadı.
Ryder, ABD'nin bu denemeye yanıt olarak Japonya ve Güney Kore ile bölgede ayrı ayrı askeri tatbikat yaptığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini kınayarak Japonya'ya desteğini yineledi.
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