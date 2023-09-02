ABD: Ukrayna ordusu, güney kesimlerde ilerleme kaydetti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti” dedi.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 08:02
ABD: Ukrayna ordusu, güney kesimlerde ilerleme kaydetti
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna’nın karşı taarruzları da sürüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.

Kirby, ”Ukrayna güçleri, ülkenin güneyinde güçlendirilmiş Rus mevzilerine karşı saldırılarında ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti. Ukrayna Rus savunmasının ikinci hattına karşı bazı başarılar elde etti” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba dün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın karşı taarruzlarını eleştirenlere itafen, “Bütün eleştirmenlere çenelerini kapatmalarını, Ukrayna’ya gelip topraklarımızın bir santimetresini kendi başlarına özgürleştirmeyi çalışmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.


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