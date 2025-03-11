ABD-Ukrayna zirvesinde 'ateşkes' kararı: 'Top artık Rusya'da'

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin "30 günlük geçici ve acil ateşkes" önerisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya’ya ileteceklerini belirterek, "Top artık onların sahasında" dedi.

ABD-Ukrayna zirvesinde 'ateşkes' kararı: 'Top artık Rusya'da'
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AA/İHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 21:50

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Ukrayna, ateşkes sürecine girerek çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sonra erdirmek için müzakerelere başlamayı kabul etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya’ya ileteceklerini belirterek, "Top artık onların sahasında" dedi.


Etiketler: #Ukrayna #ABD #ateşkes

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