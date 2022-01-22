ABD, Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderdi
ABD, Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat yardımı gönderdi.
ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, silahları taşıyan uçağın Borispol Havalimanına ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, "Ukrayna'nın ön cephedeki savunucuları için gönderdiğimiz bu yardım, ABD'nin Ukrayna'nın egemen meşru müdafaa hakkına olan güçlü bağlılığını göstermektedir" ifadeleri yer aldı.
ABD'nin 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığı, 2014'ten itibaren bu alanda yapılan yardımların 2,7 milyar doları geçtiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rusya'nın saldırganlığına karşı savunmalarını destekleyecektir."
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