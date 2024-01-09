ABD vatandaşı Rusya'da tutuklandı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:40

Güncelleme: 09.01.2024 - 13:40

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ostankino Bölge Mahkemesi, bir ABD vatandaşının uyuşturucu ile bağlantılı suçlardan gözaltına alındığını duyurdu.

9 Ocak Salı günü mahkemeden yapılan açıklamada Robert Romanov Woodland'in "uyuşturucu edinmek ya da bulundurmak" suçlarından 5 Mart'a kadar tutuklu kalacağı bildirildi. Rusya'da uyuşturucu ile bağlantılı suçlardan 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

ABD'Lİ BİR ÇİFT WOODLAND'İ EVLAT EDİNMİŞTİ

Reuters'ın haberine göre, Rusya'da yayın yapan internet sitesi Mash, 32 yaşındaki Woodland'in "geniş çapta yasadışı uyuşturucu üretimi ve satışı" yaptığını ileri sürdü. 5 Ocak'ta gözaltına alındığı belirtilen Robert Woodland adına açılan bir Facebook hesabında, Rusya'da İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı ve Moskova dışında yaşadığı belirtildi.

2020 yılında Rusya basınına açıklama yapan Woodland, 1993 yılında ABD vatandaşları tarafından Urallar'daki Perm bölgesindeki bir yetimhaneden evlat edinildiğini anlatmıştı. Woodland, ardından yeni ailesiyle birlikte ABD'ye gitmiş, fakat sonrasında Rusya'ya dönmüştü. Woodland'in Rusya-ABD çifte vatandaşı olduğu düşünülüyor.

DEVLET TELEVİZYONUNDA BİYOLOJİK ANNESİYLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Komsomolskaya Pravda gazetesine 2020 yılında verdiği demeçte Woodland, ABD'de "harika bir ebeveyni" olduğunu söylemiş, ama Rusya'daki biyolojik annesini aramak istediğini anlatmıştı. Woodland, sonrasında Rusya devlet televizyonunda biyolojik annesiyle yeniden bir araya gelmişti.

Woodland, konuya ilişkin olarak şöyle konuşmuştu:

"Annem ağlıyordu ve af diliyordu. Ama ben o buluşmadan önce onu affetmiştim. Ona hiç kızmadım. Onu sadece hep çok özledim... Çok büyük bir güç beni Rusya'ya çekti. Ve işte buradayım. Sonsuza kadar anavatanımda kalmaya karar verdim."