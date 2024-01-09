İmamoğlu’ndan sert mesajlar: ‘Bu millet size haddinizi 31 Mart’ta bildirecek'

Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:58

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, restore edilen Ataköy Baruthane yapılarının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"Ecdadımıza sahip çıkmak çok değerli” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Bu bizim hem insanlığımızın gereği, hem de İstanbul'da yaşamanın sorumluluğu. Ayrıca inancımızın da gereği. Bazen çok lafla anlatılıyor. Biz lafla değil, icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellik terkedilmiş, yok edilmeye yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o miraslarını nasıl ihya ettiğimizi, nasıl restore ettiğimizi görüyorum" dedi.

"İSTİSMARLARIYLA YÜZLEŞTİRECEĞİZ"

İmamoğlu "Lafla dediğim durum şöyle; böylesi göz önünde olan yerlerin göz göre göre harabeye dönüşmesine fırsat vermişseniz ve bunu izlemişseniz bu samimi bir sahip çıkış değildir. Sadece laf, hani 'laf ola beri gele' misali söylenmiş laflar. Biz bu istismara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu istismarı yapanları, istismarlarıyla yüzleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET SİZE HADDİNİZİ BİLDİRECEK”

"Biz iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz, göz boyamıyoruz" diyen İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin şu mesajı verdi:

"Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası asla oluşturmuyoruz. Biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Siz-biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim; size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek."

MURAT KURUM SORUSUNA CEVAP

Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum hakkında şunları söyledi:

"Sayın Kurum'a hayırlı olsun demek isterim. İstanbul'da tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Cumhur İttifakı ile ilgili söyleyeceğim tek şey şu; umuyorum gayet nezaketli, faaliyet odaklı bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Bizim bu dönemde odağımız 16 milyon insanımız olacak. Onlarla konuşacağız, onları dinleyeceğiz. Elbette bizim bu sürecimizde bize farklı model ya da metodlarla iyi niyetli ya da centilmence olmayan usul ve üsluplarla hareket edildiğinde ben ya da yol arkadaşlarım cevaplarını verirler."