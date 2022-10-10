ABD vatandaşlarını uyardı: Ukrayna’yı derhal terk edin
ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna’yı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.
ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya’nın, Kiev başta olmak üzere şehirdeki çok sayıda altyapı ve kamu binasına saldırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırıların sivillerin hayatına yönelik de tehdit oluşturduğuna işaret edildi.
Açıklamada, “ABD vatandaşları, bulundukları yerde güvenli bir yere sığınmalı ve güvenli olduğunda mevcut kara ulaşımı seçeneklerini kullanarak derhal Ukrayna'dan ayrılmalıdır” ifadesine yer verildi.
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