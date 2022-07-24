ABD ve AB, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı

24 Temmuz 2022 Pazar, 09:54

İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında varılan 'tahıl koridoru' anlaşmasından bir gün sonra, Ukrayna'nın önemli liman kentlerinden Odessa patlamalarla sarsıldı.

Ukrayna ordusunun açıklamasına göre Cumartesi sabah erken saatlerde Odessa iki füzeyle vuruldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'yı saldırıdan sorumlu tutarak, limandaki ambarların kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptıkları açıklamalarda İstanbul'da gerçekleşen tahıl koridoru anlaşmasını göstererek Rusya'yı kınadı.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın Odessa limanına yapılan Rus saldırılarını esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırının İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasından saatler sonra yapıldığını belirten Blinken, "Kremlin, Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürürken, milyonlarca sivilin emniyeti ve güvenliğini görmezden geldiğini göstermeyi sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Blinken açıklamasında, "Bu saldırı, Rusya'nın yapılan anlaşmada verdiği sözleri yerine getireceğinin güvenilirliliği konusunda ciddi endişeler doğurmaktadır ve Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna'nın tahılları piyasaya sürmek konusundaki çabalarını baltalamaktadır." görüşünü paylaştı.

Ukraynalı yetkililer, Odessa Limanı'na Rus güçlerince füze atıldığını duyurmuştu. Odessa'ya füze atılmasına yönelik henüz Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.

AB

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AB, Rusya'nın Odesa limanına yönelik füze saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Borrell ayrıca, "İstanbul anlaşmalarının imzalanmasından bir gün sonra hububat ihracatı için çok önemli bir hedefin vurulması Rusya'nın uluslararası hukuk ve taahhütleri tamamen göz ardı ettiğini bir kez daha gösteriyor ve özellikle kınanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.