ABD ve BAE arasında düzenlenen ortak askeri tatbikat sona erdi
ABD ve BAE güçlerinin Intrepid Maven (IM) 22-4 adlı ortak askeri tatbikatının sona erdiği bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, Başkanlık Muhafız Komutanlığı ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri arasında yapılan Intrepid Maven (IM) 22-4 ortak tatbikatının sona erdiğini duyurdu.
BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde ortak askeri tatbikatın, ABD ve BAE'nin ortak savunmaya dayalı ilişkilerini güçlendirmek ve savaş durumlarında verimliliği artırmak için karşılıklı tecrübe paylaşımını hedeflediği belirtildi.
Intrepid Maven (IM) 22-4 tatbikatının, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin askeri iş birliğini geliştirmek için ortak eğitim planlarının ve programlarının bir parçası olduğu kaydedildi.
Ortak tatbikatta, kara topçu operasyonları, patlayıcı mühimmat imha operasyonları, saha tıbbi tatbikatları ve keşif amaçlı insansız hava aracı (İHA) tatbikatları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.
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