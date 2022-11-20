ABD ve Çin arasında sıcak rüzgarlar: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Karşılıklı yanlış anlaşılmaları azaltalım" mesajı için "memnunuz" cevabı verdi.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Washington'un Pekin ile çatışma istemediğini ancak rekabeti memnuniyetle karşıladığını söylediğini belirtti.
Reuters'ın haberine göre, Harris, Çin lideriyle görüşmeyi de içeren Asya gezisini sonlandırırken Bangkok'taki ABD büyükelçisinin konutunda düzenlediği basın toplantısında "Rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ama çatışma görmüyoruz, çatışma istemiyoruz" dedi.
Harris ayrıca Şi'ye Başkan Joe Biden'ın "iletişim hatlarını açık tutma niyetindeyiz çünkü bu dünyanın ve her ulusun yararınadır" mesajını yinelediğini söyledi.
Şi Cinping, Bangkok'ta düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Kamala Harris ile yaptığı görüşmede, "her iki tarafın da karşılıklı anlayışı daha da güçlendirmesi, yanlış anlamaları ve yanlış değerlendirmeleri azaltması ve Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir yola dönmesini ortaklaşa teşvik etmesi" yönündeki umudunu dile getirdi.
Şi, Kamala Harris'e değinerek "Bayan Harris'in bu konuda aktif bir rol oynayacağını umuyorum" diye konuştu.
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