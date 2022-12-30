ABD ve Çin, Pasifik'te karşı karşıya geldi: Çin uçağı, ABD uçağına manevra yaptı

30 Aralık 2022 Cuma, 09:49

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasında Pasifik bölgesindeki önleme ve taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Açıklamada, "21 Aralık'ta Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına bağlı J-11 savaş pilotlarından biri Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında yasal olarak rutin operasyonlar yürüten ABD Hava Kuvvetleri RC-135 uçağına müdahale ederken güvenli olmayan bir manevra yaptı" ifadelerine yer verildi.

Tehlikeli taciz anının görüntüsünün de paylaşıldığı açıklamada, Çinli pilotun, ABD'nin RC-135 keşif uçağının önünde tehlikeli bir manevra yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ABD uçağının, çarpışmayı önlemek için riskli manevralar yapmak zorunda kaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesine adanmıştır ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm gemilerin ve uçakların güvenliği için gerekli saygıyla uluslararası sularda ve hava sahasında uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz."