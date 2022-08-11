ABD ve Fransa'dan Yemen mesajı: Şebve'deki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:08

ABD ve Fransa, 8 Ağustos'tan bu yana Yemen'in güneydoğusundaki Şebve vilayetinde meydana gelen olaylar ve şiddet eylemleri ile ilgili endişe duyduğunu açıkladı.

ABD'nin Sana Büyükelçisi Steven Fagin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Şebve'deki olaylardan endişe duyduğunu ifade etti.

Fagin, açıklamasında ABD'nin Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Şebve'deki durumu sakinleştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yemen'deki Fransız Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Fransa, Şebve vilayetindeki şiddet olaylarından endişe duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yemen halkının yararına olacak şekilde istikrar ve barış ortamının oluşturulması çağrısında bulunuldu.

ŞEBVE'DEKİ OLAYLAR

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve'nin merkezi Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

Atak'ta 8 Ağustos günü hükümete bağlı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GKK) yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti.

Çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin çelişkili bilgiler verilirken, hükümetten veya GGK'den ise resmi açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, Şebve'deki çatışmalarda sivil kayıpların yanı sıra her iki taraftan onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu belirtiyor.