ABD ve Güney Kore, askeri tatbikat düzenleyecek

18 Ekim 2022 Salı, 10:20

ABD ve Güney Kore'nin ay sonunda geniş çaplı tatbikat yapma hazırlığında olduğu bildirildi.

Güney Kore basınındaki haberlerde, ABD'nin F-35B jetleri ile katılacağı ve F-35A, F-15 ve KF-16'ların bulunduğu Güney Kore'ye ait 140 savaş uçağının yer alacağı ortak hava tatbikatlarının 31 Ekim-4 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Tatbikatlara, ABD ordusunun Japonya'daki üssünden havalanacak 100 uçak ile destek vereceği kaydedildi.

Güney Koreli yetkililer, eğitimlere Avustralya'nın da katılacağını aktardı.

Güney Kore, dün itibarıyla bölgede yıllık tatbikatlarına başladığını da duyurdu.

Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.