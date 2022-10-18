ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi, Kuzey Kore'yi provokasyonlarını durdurmaya çağırdı
ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi, nükleer füze denemelerini durdurması için Kuzey Kore'ye çağrıda bulundu. Kuzey Kore'nin testlerinin endişe verici olduğunu vurguladı.
ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Philip Goldberg, Kuzey Kore'yi tüm askeri provokasyonları durdurmaya ve nükleer test yapmaktan kaçınmaya çağırdı.
Yonhap haber ajansına göre, Goldberg, bölgedeki zorluklara karşı ABD'nin Güney Kore ile ittifakının önemini vurgulayarak, olası bir Kuzey Kore nükleer testi konusundaki endişelerini dile getirdi.
Her şeyin Kuzey'in nükleer bir test yapma yönünde ilerlediğini gösterdiğini ve testin kesin zamanlamasını tahmin edemediğini belirten Goldberg, "Böyle bir adımın, bölgede yalnızca gerilimi artıran tehdit ve provokasyonlara girişmenin ve sorumsuzluğun bir başka kanıtı olacağını söylemeliyim." dedi.
Güney Kore, dün itibarıyla bölgede yıllık tatbikatlarına başladığını duyurdu.
Güney Kore ordusu, 14 Ekim'de Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne bir kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığını ve 2018'de iki ülke arasında yapılan askeri gerilimi azaltma anlaşması kapsamında belirlenen deniz "tampon bölgelerine" yaklaşık 170 topçu ateşi açtığını bildirmişti.
Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.
ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.
ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.
Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.
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