ABD ve İngiltere’den Ukrayna adımı: Ukrayna'ya füze yardımı
Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali devam ederken, İngiltere ve ABD'den Ukrayna'ya cephane yardımı adımı geldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus ordusuna ait jetlerin ve helikopterlerin etkisiz hale gelebilmesi için Ukrayna’ya yüksek teknolojili askeri teçhizat göndermeye hazırlandıklarını duyurdu.
Johnson, Ukrayna'nın doğusunda savaşın şiddetlendiğini ve bu sebeple Ukrayna'ya füze yardımı yapacaklarını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bu hafta içerisinde "Ukrayna’ya en çok yardım eden" ülke olduklarını açıklamıştı.
ABD’DEN UKRAYNALI ASKERLERE EĞİTİM
Pentagon sözcüsü John Kirby dün yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlere obüs topçusu kullanma konusunda ABD ordusu tarafından eğitim verileceğini söyledi.
Kirby, bir basın açıklaması sırasında gazetecilere, “Şimdi eğitimi kimin ve tam olarak hangi zaman çizelgesinde yapacağı hakkında konuşmaktan kaçınacağım. Ancak şimdi uygulamaya başladığımız bir plan var ve bu eğitimin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.
Kirby açıklamasında, eğitimin Ukrayna dışında gerçekleşeceğini de söyledi.
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