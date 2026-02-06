ABD ve İran Umman'da bir araya geliyor... Masada neler var?

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelere katılmak üzere Umman’a ulaştı.

Rus ajansı TASS ise Witkoff’un uçağının Umman’a indiğini duyurdu.

Alman haber ajansı DPA’ya konuşan üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre, görüşmelere Witkoff’un yanı sıra Trump’ın damadı Jared Kushner de katılacak.

Dışişleri Bakanı Arakçi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Washington yönetimi, nükleer dosyada diplomatik ilerleme sağlamayı hedeflerken, askeri seçeneği de tamamen dışlamıyor.

TAHRAN'DAN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bölgesel barış ve istikrarı korumak için tüm diplomatik fırsatları değerlendirmek bizim sorumluluğumuzdur. ABD tarafının da görüşmelere gerçekçi, sorumlu ve ciddi bir şekilde katılmasını umuyoruz.

Bakai, İran’ın müzakerelere, 'adil ve iki taraf için de kabul edilebilir' bir nükleer anlaşma hedefiyle katıldığını vurguladı.

BEYAZ SARAY: DİPLOMASİ İLK TERCİH

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, diplomasiye öncelik verdiklerini söyledi:

Başkan için diplomasi her zaman ilk seçenektir. Bu, ister müttefiklerimizle ister rakiplerimizle olsun, değişmez bir yaklaşımdır.

Leavitt, Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesinin tamamen durdurulması konusundaki tutumunun da devam ettiğini belirtti.

Ayrıca Trump’ın, müzakereler sürerken İran’a, 'diplomasi dışında da birçok seçeneği bulunduğunu' hatırlattığını ifade etti.

MASADA NELER VAR?

Taraflar arasında müzakerelerin ana gündemi henüz resmen açıklanmadı. Ancak yetkililer, görüşmelerin yapılması konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, içerik konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çarşamba günü yaptığı açıklamada, müzakerelerin yalnızca nükleer konuyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Rubio’ya göre Washington, şu başlıkların da ele alınmasını istiyor:

İran’ın nükleer programı

Balistik füze kapasitesi

Bölgedeki silahlı gruplara verilen destek

İran yönetiminin kendi halkına yönelik uygulamaları

İran ise, Irakçi ile ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmelerin yalnızca nükleer dosyaya odaklanmasını talep ediyor.

Tahran yönetimi, müzakerelere, “Güçlü bir pozisyondan, adil ve iki taraf için kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak amacıyla” katıldığını vurguladı.

GERİLİM ARTIYOR

Bu diplomatik girişim, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı ve bölgesel aktörlerin geniş çaplı bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Uzmanlara göre, taraflar arasındaki derin güvensizlik ve askeri tehditler, Maskat’taki görüşmeleri son derece hassas hale getiriyor.

Buna rağmen, her iki taraf da temasların sürdürülmesini, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık ortamında önemli bir 'gerilimi düşürme' fırsatı olarak görüyor.