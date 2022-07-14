ABD ve İsrail anlaştı: İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyecek
ABD ve İsrail arasında 'Kudüs Stratejik Ortaklık Bildirisi' imzalandı.
İsrail Başbakanı Yair Lapid ile ABD Başkanı Joe Biden, heyetler eşliğinde bugün yaptığı ikili çalışma toplantısı sonrasında Kudüs Stratejik Ortaklık Bildirisi imzalandı.
Kudüs Bildirisi'nde İran’ın hiçbir şekilde nükleer silah edinmemesi için tüm unsurların kullanılacağı ifade edilirken İsrail pasaportu sahiplerinin, ABD vizesi muafiyeti çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.
Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildiride iki ülkenin karşılıklı güvenliklerinin sağlanmasının altı çizilerek “Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan kalıcı taahhüdünü yeniden teyit ediyor” denildi.
İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceği vurgulanan bildiride “ABD, İran'ın saldırganlığı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı, ister doğrudan isterse Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad gibi vekiller ve terör örgütleri aracılığıyla olsun, diğer ortaklarla birlikte çalışma taahhüdünü teyit eder” ifadeleri yer aldı.
FİLİSTİN VE VİZE MUAFİYETİ
Filistin konusunda İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırıları kınanırken “Ülkeler, gerilimi alevlendirmek, şiddet ve terörü kışkırtmak isteyen Hamas gibi radikal güçlere karşı koyma gereğini teyit ediyor” denildi.
Başkan Biden’ın bölgede iki devletli çözüme verdiği destek yinelendi. İsrail pasaportu sahiplerinin mümkün olan en kısa sürede ABD Vize Muafiyet Programı'na dahil olmaları için çalışmalarının hızlandıracağının altı çizildi.
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