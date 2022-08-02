ABD ve İsrail'den İran'a mesaj: Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat başlattılar

02 Ağustos 2022 Salı, 09:34

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD donanmalarının Kızıldeniz'de düzenlediği ortak tatbikatın 1 Ağustos'ta başladığı belirtildi.

İsrail'e ait Sa'ar 4,5 ve Sa'ar 5 sınıfı füze botlarının tatbikata katılacağı kaydedilen açıklamada, İsrail savaş gemilerinin, ABD Donanması'nın 5. Filosu'na ait gemiler ve akaryakıt tankerleri ile çeşitli görevler üstleneceği aktarıldı.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberinde ise, tatbikatın Kızıldeniz'de dört gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Tatbikatın, bölgede on yıldan fazla bir süredir arttığı ifade edilen "İran konumlanmasının" gözlemlenmesinin gölgesinde gerçekleştiğine işaret edilen haberde, tatbikatta, görevleri planlamaya, bölgedeki deniz nakliye koridorlarını korumaya ve denizde iki kuvvet arasında ortak tatbikatlar yürütmeye odaklanıldığı kaydedildi.

Haberde, "İsrail güvenlik teşkilatının son yıllarda İran'ın Kızıldeniz'de artan hareketliliğini tespit ettiği ve bu nedenle ortak tatbikatın aynı zamanda İran'a bir mesaj anlamına geldiği" ifade edildi.

KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de dört İran Devrim Muhafızları gemisini gösteren uydu görüntülerini ortaya çıkararak, bunun son on yılda bölgedeki en fazla İran gemisi sayısı olduğunu söylemişti.