ABD ve Japonya duyurdu: Küresel krizlerle mücadelede yakın iş birliği yapılacak
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, Ukrayna'daki savaş, gıda güvenliği ve serbest ticaret gibi konularda iki ülkenin iş birliği yapacağını bildirdi.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, başkent Tokyo'da, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası yayınlanan ortak açıklamada, liderler küresel krizlerle mücadelede birlik mesajı verdi.
Suzuki Şuniçi, "Uluslararası toplumun bu kadar çok zorlukla karşı karşıya olduğu bir zamanda, ABD ve Japonya'nın birlikte çalışması her zamankinden daha önemli" ifadesini kullandı.
Janet Yellen, ABD ve Japonya hükümetlerinin küresel istikrarın ve refahın sağlanmasına yönelik konularda "ortak bakış açılarına ve çıkarlara" sahip olduğunu belirterek, iş birliği yaptığı takdirde iki devletin küresel siyasette daha "etkili" olduğunu söyledi.
Yellen ayrıca, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı daha sıkı yaptırımların uygulanması gerektiğini söyleyerek, Rus gazına getirilmesi planlanan tavan fiyatı uygulaması için Japonya ve diğer ülkelerin de desteğini almayı umduklarını söyledi.
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