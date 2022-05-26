ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Japon Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdiler

26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:15

Kore Yarımdası'ndaki füze denemelerinin ardından bölgede gerilimi tırmandıracak bir hava tatbikatı gerçekleştirildi.

ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin ardından Japon Denizi üzerinde ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirdi.

ABD Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ortak tatbikatın "bölgesel tehditleri caydırmak ve karşı koymak için birleşik yetenekleri sergilemeyi" amaçladığını söyledi.

Japonya'nın kuzeyinde yer alan Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri Chitose Hava Üssü'nden dört F-15 savaş uçağı ve ABD Misawa Hava Üssü'nden dört F-16, Çarşamba günü öğleden sonra Japon Denizi'nde uçuş gerçekleştirdi.

Tatbikat, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru 3 balistik füze denemesinin ardından gerçekleşti.