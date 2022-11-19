ABD ve Japonya'dan tatbikat: Stratejik bombardıman uçakları katıldı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 17:00

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine karşılık olarak Japonya ve ABD'nin savaş uçakları ve stratejik bombardıman uçaklarının katıldığı ortak eğitim tatbikatları düzenlediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kuzey Kore, ülkemizin münhasır ekonomik bölgesine inen kıtalararası balistik bir füze fırlattı. Ülkemizi çevreleyen güvenlik durumunun giderek gerginleşmesi üzerine Japon öz savunma kuvvetleri ve ABD birlikleri ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusu ülkemizi savunmak ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışmakta ve her türlü duruma karşı hazırlıklı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kyushu Adası'nın kuzeybatısında gerçekleştirilen tatbikata, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden 5 F2 avcı uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri'nden 2 B-1B stratejik bombardıman uçağı katıldı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden 4 F15 savaş uçağı ile ABD Hava Kuvvetlerin'den 4 F16 savaş uçağı da tatbikatta yer aldı.