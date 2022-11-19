ABD ve Japonya'dan tatbikat: Stratejik bombardıman uçakları katıldı
Japonya ve ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak stratejik bombardıman uçaklarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirdi.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine karşılık olarak Japonya ve ABD'nin savaş uçakları ve stratejik bombardıman uçaklarının katıldığı ortak eğitim tatbikatları düzenlediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kuzey Kore, ülkemizin münhasır ekonomik bölgesine inen kıtalararası balistik bir füze fırlattı. Ülkemizi çevreleyen güvenlik durumunun giderek gerginleşmesi üzerine Japon öz savunma kuvvetleri ve ABD birlikleri ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusu ülkemizi savunmak ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışmakta ve her türlü duruma karşı hazırlıklı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Kyushu Adası'nın kuzeybatısında gerçekleştirilen tatbikata, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden 5 F2 avcı uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri'nden 2 B-1B stratejik bombardıman uçağı katıldı.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden 4 F15 savaş uçağı ile ABD Hava Kuvvetlerin'den 4 F16 savaş uçağı da tatbikatta yer aldı.
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- 'Hanımefendi' geziyor
- 'Sedat Peker selektör yaptı'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- AKP'de 'bölünme' depremi
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı belli oldu
- Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'