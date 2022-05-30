ABD ve Kanada'da çilek krizi: Hepatit salgınından sorumlu tutuluyor
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki çeşitli sağlık kurumları, mart ve nisan aylarında satın alınan organik çileklerle potansiyel olarak bağlantılı bir hepatit A salgını araştırıyor.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicileri Aldi, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe's, Walmart ve diğer büyük zincirler gibi büyük marketlerde satılan FreshKampo ve HEB çilek markalarını yememeleri konusunda uyardı.
"ORGANİK ÇİLEKLERDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR"
Ajans, "Epidemiyolojik ve geri izleme verileri, 5 Mart 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında satın alınan FreshKampo ve HEB markaları olarak satılan taze organik çileklerin bu salgında olası bir hastalık nedeni olduğunu gösteriyor" dedi.
FDA, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kanada Halk Sağlığı Kurumu ve Kanada Gıda Denetleme Kurumu, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte enfeksiyonları araştırıyor.
TRT'de yer alan habere göre, FDA, California, Minnesota ve Kanada'da bildirilen Hepatit A vakalarının organik çilek markalarını satın alanlara kadar takip edildiğini söyledi.
ABD'de 15'i Kaliforniya'da, biri Minnesota'da ve biri Kuzey Dakota'da olmak üzere toplam 17 vaka ve 12 hastaneye yatış bildirildi.
Çilekler artık raf ömürlerini geçmiş olsa da, FDA, meyveyi dondurmuş olabilecek kişilerin onları çöpe atması gerektiği konusunda uyardı.
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