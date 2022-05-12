Çilek nasıl saklanmalı, çileğin faydaları neler?

Çilek, 20’den fazla türü olan çiçekli bitkiler gül ailesine mensup yenilebilir bir meyve. Çilek, Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerine özgü olan ve çeşitli ülkelerde dünya çapında yaygın olarak yetiştiriliyor. Her meyve tanesinde 200’den fazla çilek çekirdeği yani tohumu bulunuyor. Çilek, C vitamini açısından zengin ve genellikle tatlı bir meyve olarak taze olarak tüketiliyor, hamur işi veya turta dolgusu olarak kullanılıyor ve başka birçok şekilde kullanılabiliyor.

İşte çilek saklamanın püf noktaları...