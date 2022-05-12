Çilek nasıl saklanmalı, çileğin faydaları neler?
Çilek, 20’den fazla türü olan çiçekli bitkiler gül ailesine mensup yenilebilir bir meyve. Çilek, Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerine özgü olan ve çeşitli ülkelerde dünya çapında yaygın olarak yetiştiriliyor. Her meyve tanesinde 200’den fazla çilek çekirdeği yani tohumu bulunuyor. Çilek, C vitamini açısından zengin ve genellikle tatlı bir meyve olarak taze olarak tüketiliyor, hamur işi veya turta dolgusu olarak kullanılıyor ve başka birçok şekilde kullanılabiliyor.
İşte çilek saklamanın püf noktaları...
ÇİLEKLERİ TAZE TUTMAK
Çilek nasıl saklanır dendiğinde işin püf noktası, meyveleri soğuk ve kuru tutmakta, böylece çilekler küflenmiyorlar.
Kısa süre içerisinde tüketilecek ise meyveleri (saplarını yıkamadan veya çıkarmadan) kağıt havlu kaplı bir tepsiye yerleştirip plastik örtü ile örtmeniz gerekiyor. Bekletmek için daha sonra buzdolabına konulması öneriliyor. Meyveleri yemeden veya kullanmadan önce soğuk suyla yıkayıp ardından saplarını çıkararak tüketebilirsiniz.
Çileğin yıkanmadan saklanması gerekiyor, eğer yıkanıp saklanırsa bozulma hızı artıyor. Çilek saklanırken sapları da koparılmamalı, çünkü bu da bozulma hızını artırıyor.
Yıkanmış, kurulanmış, kurutulmuş ve sapları alınmış bütün meyveleri parşömen kağıdı kaplı bir tepsiye yapışmayacak şekilde yerleştirin. Üstü açık olarak altı saat boyunca dondurun. Ardından bir dondurucu torbasına veya poşete koyup tekrar dondurucunun içine alın. Bu şekilde meyveleri üç aya kadar dondurucuda saklayabilirsiniz.
*Kalp hastalığı için tahlil edilmiş risk faktörlerine sahip orta yaşlı kişilerde yapılan bir araştırmaya göre, çilek HDL (İyi kolesterolü), kan basıncını ve kan trombosit işlevini iyileştirebiliyor.
*Çilek kalp sağlığını iyileştirebiliyor, kan şekeri seviyesini düşürebiliyor ve kanseri önlemeye yardımcı olabiliyor.
*Çilek, metabolojik sendromu ve tip 2 diyabeti önlemek için özellikle yararlı olabiliyor.
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