Çilek nasıl saklanmalı, çileğin faydaları neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:56
<p>Çilek, 20’den fazla türü olan çiçekli bitkiler gül ailesine mensup yenilebilir bir meyve. Çilek, Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerine özgü olan ve çeşitli ülkelerde dünya çapında yaygın olarak yetiştiriliyor. Her meyve tanesinde 200’den fazla çilek çekirdeği yani tohumu bulunuyor. Çilek, C vitamini açısından zengin ve genellikle tatlı bir meyve olarak taze olarak tüketiliyor, hamur işi veya turta dolgusu olarak kullanılıyor ve başka birçok şekilde kullanılabiliyor.</p> <p>İşte çilek saklamanın püf noktaları...</p>

Çilek, 20’den fazla türü olan çiçekli bitkiler gül ailesine mensup yenilebilir bir meyve. Çilek, Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerine özgü olan ve çeşitli ülkelerde dünya çapında yaygın olarak yetiştiriliyor. Her meyve tanesinde 200’den fazla çilek çekirdeği yani tohumu bulunuyor. Çilek, C vitamini açısından zengin ve genellikle tatlı bir meyve olarak taze olarak tüketiliyor, hamur işi veya turta dolgusu olarak kullanılıyor ve başka birçok şekilde kullanılabiliyor.

İşte çilek saklamanın püf noktaları...

<p><strong>ÇİLEKLERİ TAZE TUTMAK</strong></p> <p>Çilek nasıl saklanır dendiğinde işin püf noktası, meyveleri soğuk ve kuru tutmakta, böylece çilekler küflenmiyorlar.</p> <p>Kısa süre içerisinde tüketilecek ise meyveleri (saplarını yıkamadan veya çıkarmadan) kağıt havlu kaplı bir tepsiye yerleştirip  plastik örtü ile örtmeniz gerekiyor. Bekletmek için daha sonra buzdolabına konulması öneriliyor. Meyveleri yemeden veya kullanmadan önce soğuk suyla yıkayıp ardından saplarını çıkararak tüketebilirsiniz.</p>

ÇİLEKLERİ TAZE TUTMAK

Çilek nasıl saklanır dendiğinde işin püf noktası, meyveleri soğuk ve kuru tutmakta, böylece çilekler küflenmiyorlar.

Kısa süre içerisinde tüketilecek ise meyveleri (saplarını yıkamadan veya çıkarmadan) kağıt havlu kaplı bir tepsiye yerleştirip  plastik örtü ile örtmeniz gerekiyor. Bekletmek için daha sonra buzdolabına konulması öneriliyor. Meyveleri yemeden veya kullanmadan önce soğuk suyla yıkayıp ardından saplarını çıkararak tüketebilirsiniz.

<p>Çileğin yıkanmadan saklanması gerekiyor, eğer yıkanıp saklanırsa bozulma hızı artıyor. Çilek saklanırken sapları da koparılmamalı, çünkü bu da bozulma hızını artırıyor.</p> <p>Yıkanmış, kurulanmış, kurutulmuş ve sapları alınmış bütün meyveleri parşömen kağıdı kaplı bir tepsiye yapışmayacak şekilde yerleştirin. Üstü açık olarak altı saat boyunca dondurun. Ardından bir dondurucu torbasına veya poşete koyup tekrar dondurucunun içine alın. Bu şekilde meyveleri üç aya kadar dondurucuda saklayabilirsiniz.</p>

Çileğin yıkanmadan saklanması gerekiyor, eğer yıkanıp saklanırsa bozulma hızı artıyor. Çilek saklanırken sapları da koparılmamalı, çünkü bu da bozulma hızını artırıyor.

Yıkanmış, kurulanmış, kurutulmuş ve sapları alınmış bütün meyveleri parşömen kağıdı kaplı bir tepsiye yapışmayacak şekilde yerleştirin. Üstü açık olarak altı saat boyunca dondurun. Ardından bir dondurucu torbasına veya poşete koyup tekrar dondurucunun içine alın. Bu şekilde meyveleri üç aya kadar dondurucuda saklayabilirsiniz.

<p><strong>ÇİLEK MEYVESİNİN FAYDALARI</strong></p> <p>*Kanı temizler.</p> <p>*Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır.</p> <p>*Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir.</p> <p>*Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.</p>

ÇİLEK MEYVESİNİN FAYDALARI

*Kanı temizler.

*Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır.

*Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir.

*Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

<p>*Etkili bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.</p> <p>*Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.</p> <p>*Bağırsak kurtlarının dökülmesini yardımcıdır.</p>

*Etkili bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

*Bağırsak kurtlarının dökülmesini yardımcıdır.

<p>*Cildi nemlendirip taze bir görünüm kazandırır.</p> <p>*İdrar söktürücü özelliği vardır.</p> <p>*Çilek meyvesinin, birçok kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu nedenle uzmanlar mevsiminde bol bol çilek yenmesini öneriyor. </p>

*Cildi nemlendirip taze bir görünüm kazandırır.

*İdrar söktürücü özelliği vardır.

*Çilek meyvesinin, birçok kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu nedenle uzmanlar mevsiminde bol bol çilek yenmesini öneriyor. 

<p>*Kalp hastalığı için tahlil edilmiş risk faktörlerine sahip orta yaşlı kişilerde yapılan bir araştırmaya göre, çilek HDL (İyi kolesterolü), kan basıncını ve kan trombosit işlevini iyileştirebiliyor.</p> <p>*Çilek kalp sağlığını iyileştirebiliyor, kan şekeri seviyesini düşürebiliyor ve kanseri önlemeye yardımcı olabiliyor.</p> <p>*Çilek, metabolojik sendromu ve tip 2 diyabeti önlemek için özellikle yararlı olabiliyor.</p>

*Kalp hastalığı için tahlil edilmiş risk faktörlerine sahip orta yaşlı kişilerde yapılan bir araştırmaya göre, çilek HDL (İyi kolesterolü), kan basıncını ve kan trombosit işlevini iyileştirebiliyor.

*Çilek kalp sağlığını iyileştirebiliyor, kan şekeri seviyesini düşürebiliyor ve kanseri önlemeye yardımcı olabiliyor.

*Çilek, metabolojik sendromu ve tip 2 diyabeti önlemek için özellikle yararlı olabiliyor.

<p>*Çilek, kalp hastalığı ve kanser riskinizi azaltmanın yanı sıra kan şekerini düzenlemenize de yardımcı olabiliyor.</p>

*Çilek, kalp hastalığı ve kanser riskinizi azaltmanın yanı sıra kan şekerini düzenlemenize de yardımcı olabiliyor.

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