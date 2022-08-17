ABD ve Ukrayna savunma bakanları görüştü
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın acil ve uzun vadeli güvenlik yardımı ihtiyaçlarını konuşmak üzere Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Reznikov, Ukrayna'daki savaş alanındaki dinamikler hakkında bilgi verdi. Liderler ayrıca Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun bir sonraki toplantısının planlanmasını da görüştüler. Liderler yakın temasta kalmaya kararlıdır” denildi.
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