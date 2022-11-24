ABD ve Ukrayna'dan dolandırıcılık sitelerine operasyon
ABD ve Ukrayna polisi, firmaların sahte e-postalarını üreterek dolandırıcılık yapan internet sitesini kapattı.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, firmaların sahte e-postalarını üreterek dolandırıcılık yapılmasını sağlayan internet sitesinin, ABD ve Ukrayna polisince kapatıldığı ve 142 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Europol'den yapılan açıklamada, firmaların internet sayfaları ve e-posta hesaplarını taklit ederek mağdurların paralarının ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmesini sağlayan internet sitesinin kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, ABD ve Ukrayna polisince kapatılan internet sitesinin üyelerinin, banka, devlet kurumları ve alışveriş sitelerine ait görünen sahte e-postalar üreterek yaptıkları dolandırıcılıkla, 49 milyon Euro'su İngiltere'de olmak üzere mağdurları yaklaşık 115 milyon Euro zarara uğrattığı kaydedildi.
Sitenin 16 ayda 3,7 milyon Euro haksız kazanç elde ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Europol koordinasyonunda ve Avustralya, Kanada, Ukrayna ve ABD polisinin ortak operasyonu neticesinde aralarında sitenin kurucularının da olduğu 142 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.
Europol Direktörü Catherine De Bolle, "Operasyon, siber suçları işleyenlerin uluslararası anonimliğin arkasına sığınamayacaklarını gösterdi. Uluslararası ortaklarımızla suçluları adalete teslim etmek için sınırları acımasızca zorlamaya devam edeceğiz" dedi.
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