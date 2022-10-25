Dikkat! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Hackerler termal kamera kullanıyor!
Hackerler, her geçen gün yeni bir yöntemle gündeme geliyor. Son olarak hackerların kullandığı yapay zeka destekli ThermoSecure sistemi, termal kameralar sayesinde parmak ucunun klavyede bıraktığı ısıyı kayıt altına alabiliyor.
Termal sisteminin nasıl işlediğini anlatan Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu, 20 saniye içerisinde alınan termal görüntüler ile şifrelerin yüzde 86’sının, 30 saniye içerisinde alınan görüntüler ile şifrelerin yüzde 76’sının ve 60 saniye içerisinde alınan görüntüler ile de şifrelerin yüzde 62’sinin elde edilebildiğini aktardı.
Hackerların yeni yöntemi olan bu termal saldırılar karşısında kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Akkoyunlu, “Termal kameralar veya başka risklerden korunmak için her zaman iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması ve şifrelerin daha uzun ve komplike olması gerekiyor” dedi.
Isı algılayan termal kamera fiyatlarının düşmesi ve yaşanan teknolojik gelişmeler hacker saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
ŞİFRELER NASIL BULUNUYOR?
Hackerlar, hedef aldıkları kullanıcıların teknolojik cihazlarda kullandığı şifreleri klavyede bulunan parmak izleri sayesinde kolaylıkla ele geçirebiliyor. Parmak uçlarının klavyede ve ekranda bıraktığı ısı izlerini analiz ederek bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcılarının şifrelerini saniyeler içinde tahmin edebilmek için yapay zeka destekli geliştirilen ve ThermoSecure olarak isimlendirilen sistem, kullanıcıları termal saldırılar karşısında savunmasız bırakıyor.
ThermoSecure 20 saniye içerisinde yüzde 67 oranında 16 karakterlik uzun şifreleri bile başarıyla bulabiliyor. Şifreler kısaldıkça siber suçluların daha yüksek oranda başarı elde ettiklerinin altını çizen Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu, kullanıcıların güvende kalması için alabileceği tedbirleri 4 maddede aktardı.
KLAVYEDEKİ ISI ŞİFREYİ ORTAYA ÇIKARIYOR
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akkoyunlu şunları aktardı:
“Kullanıcılar bilgisayar klavyesine, akıllı telefon ekranına veya ATM tuş takımına parolalarını girdikten sonra bir miktar ısı bırakıyor.
Termal görüntülerde bir alan ne kadar parlak görünüyorsa o kadar yakın zamanda dokunulduğu anlaşılıyor. Daha yoğun alanları ölçümleyerek şifreyi oluşturan belirli harfleri, sayıları ve sembolleri belirlemek ve bunların kullanılma sırasını tahmin etmek mümkün oluyor.
Hackerlar bu sayede kullanıcıların şifrelerini kırmak için farklı kombinasyonlar deneyebiliyor. Termal kameralar ile şifrelerin takibi şu an için akıl almaz gibi görünse de hedefli saldırılarda, kritik pozisyonlardaki insanların şifrelerini kırmak isteyen siber saldırganlar için yeni bir yöntem olabilir.
Termal kameralar veya başka risklerden korunmak için her zaman iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması ve şifrelerin daha uzun ve komplike olması gerekiyor.”
Akkoyunlu, kullanıcıların güvende kalması için alabileceği tedbirleri şu şekilde sıraladı:
4 MADDEDE TERMAL SALDIRILARDAN KORUNMA REHBERİ
1. Parolalarınızı gözden geçirin. Termal saldırı yönteminde 12 karakterli şifreler yüzde 82 oranında tahmin edilirken 8 karakterli şifreler yüzde 93 oranında, daha az karakterli şifreler ise neredeyse yüzde 100 oranında tahmin edilebiliyor. Bu nedenle daha kısa şifreler yerine uzun ve tahmin edilmesi zor şifreler kullanmak gerekiyor.
2. Alttan aydınlatmalı klavyeler kullanın. Hackerların yeni yöntemi olan termal saldırılar karşısında alttan aydınlatmalı klavyeler kullanmak klavyenizin daha fazla ısı üretmesini sağlıyor. Böylece termal analizlerin ve hackerların başarıya ulaşması büyük oranda zorlaşıyor.
3. Tuş başlıklarınızın malzemelerine dikkat edin. Termal saldırı yöntemiyle kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan hackerlar için kullanıcıların klavyelerinde bulunan tuş başlıklarının yapıldığı malzemeler de kritik önem taşıyor. Öyle ki ABS’den üretilen tuş başlıkları PBT’den yapılan tuş başlıklarına göre daha uzun süreyle ısı koruyor.
4. Hesaplarınızı ek yöntemlerle güvence altına alın. Hesaplarınızın yalnızca tek bir şifreyle korunması yerine ek kimlik doğrulama yöntemleriyle güvence altında olduğundan emin olmak, hackerların termal saldırılarına karşı ek bir koruma geliştirmenize olanak sağlıyor. Bu nedenle her zaman 2 faktörlü kimlik doğrulama yöntemleriyle hesaplarınızı güvence altına almak, şifreniz ele geçirilse bile hesabınıza erişilmesini engelleyecektir.
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