Dikkat! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Hackerler termal kamera kullanıyor!

Hackerlar bu sayede kullanıcıların şifrelerini kırmak için farklı kombinasyonlar deneyebiliyor. Termal kameralar ile şifrelerin takibi şu an için akıl almaz gibi görünse de hedefli saldırılarda, kritik pozisyonlardaki insanların şifrelerini kırmak isteyen siber saldırganlar için yeni bir yöntem olabilir.

Termal kameralar veya başka risklerden korunmak için her zaman iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması ve şifrelerin daha uzun ve komplike olması gerekiyor.”

Akkoyunlu, kullanıcıların güvende kalması için alabileceği tedbirleri şu şekilde sıraladı: