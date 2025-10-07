ABD-Venezuela geriliminde yeni perde: Büyükelçiliğe sahte bayrak saldırısı engellendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, güvenlik güçlerinin Caracas’taki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik bir “sahte bayrak (false flag)” saldırısını engellediğini öne sürdü.

Maduro, saldırının amacının ABD ile gerilimi tırmandırmak ve hükümetini hedef göstermek olduğunu iddia etti.

Maduro, istihbarat birimlerinin “yerli aşırı sağ grupların ABD Büyükelçiliği’ne patlayıcı yerleştirme planını” ortaya çıkardığını söyledi.

“Bize iki güvenilir kaynak biri ulusal, biri uluslararası bu saldırı hazırlığı hakkında bilgi verdi” diyen Maduro, planın Venezuela hükümetini suçlayarak Washington’la yeni bir çatışma dalgası başlatmayı hedeflediğini belirtti.

“Amaç, hükümetimizi suçlamak ve ardından ABD ile çatışmayı tırmandırmaktı” ifadelerini kullanan Maduro, “Bu planın arkasındaki isimler yakında açıklanacak” dedi.

Caracas ile Washington arasındaki diplomatik ilişkiler 2019’da kesilmişti. Büyükelçilik kapalı olsa da tesislerin güvenliği ve bakımı için az sayıda personel görev yapmaya devam ediyor.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Maduro’nun iddiaları, ABD’nin Venezuela kıyıları açıklarında artan askeri varlığı ve diplomatik temasların askıya alınmasıyla aynı döneme denk geldi.

Reuters’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetiyle yürütülen arka kapı diplomasisini “hemen durdurma” talimatı verdi. Trump, özel temsilcisi Richard Grenell’e “Maduro’yla hiçbir temas kurulmayacak” mesajı verdi.

Bir üst düzey ABD yetkilisi, Trump’ın askeri kampanyayı genişletmeyi değerlendirdiğini, Karayipler’de “uyuşturucu taşıyan gemilere yönelik saldırıların” ardından Venezuela içindeki hedeflere operasyon düzenlenmesinin ikinci aşama olabileceğini söyledi.

ABD’NİN “NARKO-TERÖR” OPERASYONU

Trump yönetimi, ilk döneminde Caracas ile ilişkileri koparmış ve muhalif lideri “Venezuela’nın meşru temsilcisi” olarak tanımıştı.

Ağustos ayında Trump, Maduro’yu dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olmakla suçlamış, başına konan ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen hafta Karayip Denizi’nde “narko-teröristlerin” bulunduğu iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve dört kişinin öldüğünü açıkladı.

Washington’ın askeri operasyonuna donanma gemileri, bir denizaltı ve F-35 savaş uçakları eşlik ediyor.

CNN’in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Hukuk Müşavirliği Ofisi, “acil tehdit” gerekçesiyle Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı ölümcül güç kullanma yetkisi veren gizli bir hukuk görüşü hazırladı. Bu belge, CIA’ye bölgedeki hedeflere yönelik gizli operasyonlarda geniş yetkiler tanıyor.

“ABD YASA DIŞI İNFAZ YAPIYOR”

Venezuela hükümeti ise ABD’nin deniz operasyonlarını “yargısız infaz kampanyası” olarak nitelendiriyor.

Maduro, operasyonların “ülkesinde rejim değişikliği hazırlığının parçası” olduğunu savunarak Papa Leo XIV’e bir mektup gönderdiğini ve “Venezuela’nın barış ve istikrarını koruması için Vatikan’ın desteğine güvendiğini” ifade etti.