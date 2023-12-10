ABD veto etmişti: BM Genel Sekreteri Guterres'ten BMGK açıklaması

Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:30

Güncelleme: 10.12.2023 - 14:35

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylamaya sunulan "Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes" çağrısı yapan karar tasarısını veto etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirterek, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Guterres, "Gazze'de ateşkes kararına gücü olmadığı için, BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi" diyerek, insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik etkili bir koruma olmadığının altını çizen Guterres, mağdurların sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyede olduğunu kaydetti.

Guterres ayrıca, Hamas’ın saldırılarının İsrail’in yaptığı ihlalleri haklı çıkarmayacağını belirterek, “Uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamaz” dedi.

Guterres yaptığı açıklamada, “Hamas'ın İsrail'e ayrım gözetmeksizin roket atması ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması savaş yasalarına aykırıdır ancak İsrail'in kendi ihlallerini haklı çıkarmaz. Uluslararası insancıl hukuk seçici olarak uygulanamaz. Her zaman eşit derecede bağlayıcıdır ve karşılıklılığa bağlı değildir” ifadesinde bulundu.

ABD'NİN OYUYLA VETO EDİLDİ

Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil 80’i aşkın ülke tarafından desteklenen tasarı, ABD tarafından veto edilmişti. İngiltere'nin “çekimser” oy kullandığı oylamada, 13 üye “evet” oyu verirken, konseyin daimi üyesi ABD’nin “hayır” oyu kullanması nedeniyle karar taslağı kabul edilmemişti.

ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood karar tasarısında Hamas'ın kınanmamasını eleştirerek, bunun kabul edilemez olduğunu savunmuştu.