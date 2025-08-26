ABD vizesi yüzde 135 zamlandı: 435 dolara çıkıyor

ABD’ye seyahat edecek milyonlarca kişi için yeni mali yılın başlayacağı 1 Ekim’den itibaren vize ücretleri rekor düzeyde artacak.

Kongre’nin kabul ettiği düzenlemeye göre, turist vizesi başvurularına 250 dolarlık ek ücret getiriliyor.

“One Big Beautiful Bill Act” adı verilen yasa kapsamında, göçmen olmayan vize başvurularına 250 dolar ek ücret yansıtılacak.

Mevcut 185 dolarlık turist vizesi (B1/B2) ücretine eklenecek bu tutarla birlikte toplam maliyet 435 dolara yükselecek. Bu, yüzde 135’lik bir artış anlamına geliyor.

Bu artış, ABD vizelerini dünyanın en pahalı vizeleri arasına sokacak. Düzenleme, ESTA programı kapsamındaki ülke vatandaşlarını ise etkilemeyecek.

AİLELER İÇİN BÜYÜK YÜK

Artış, tatil planlayan aileleri doğrudan etkileyecek. Örneğin ABD’ye seyahat etmek isteyen 5 kişilik bir aile, sadece vizeler için 2 bin dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu durumun, birçok turisti başka destinasyonlara yönlendirmesi bekleniyor.

Zam yalnızca turistik seyahatleri değil, uluslararası etkinlikleri de etkileyebilir.

2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na katılmak isteyen taraftarlar ve sporcular, özellikle düşük gelirli ülkelerden gelenler, ciddi mali engellerle karşılaşabilir. Uzmanlara göre bu, küresel temsil ve kapsayıcılığa zarar verebilir.

Uzmanlar, vize sisteminin genellikle karşılıklılık esasına göre işlediğini hatırlatıyor. ABD’nin ücret artırması, diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasına yol açabilir.

Avrupa Birliği, ABD vatandaşları için geçerli olan ETIAS seyahat belgesi ücretini 2026’da 7 dolardan 20 doların üzerine çıkaracağını açıklamış durumda.

TURİZM EKONOMİSİ İÇİN TEHDİT

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, uluslararası turistler 2023’te ülkeye 212 milyar dolar kazandırdı. Turizmin ABD ekonomisindeki payı yüzde 3’ün üzerinde.

Uzmanlara göre, vize maliyetlerinin artması ABD’yi cazip bir turizm merkezi olmaktan uzaklaştırabilir.

ABD vizeleri pahalılaşırken, Çin gibi ülkeler turist çekmek için tam tersine adımlar atıyor. Çin, 2024 yılında 132 milyon turist ağırladı ve 94 milyar doları aşkın gelir elde etti.