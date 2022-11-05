ABD yakıt uçağından Rus üslerine 'penis' çizimli mesaj

05 Kasım 2022 Cumartesi, 17:43

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt uçağı, FlightRadar24 programını kullanan uçuş meraklılarına yakalandı.

Kaydedilen görüntülerde uçağın Kıbrıs'ın doğusunda Suriye yakınlarında "penis" şeklinde havada figür çizdiği görüldü.

Görüntü sosyal medyada gündem olurken, söz konusu olayın Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssü ve Tartus deniz üssüne yönelik gerçekleştirildiği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ABD AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin olarak ABD Hava Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

Sözcü Yüzbaşı Ryan Goss, ortaya çıkan görüntünün "kaza" olduğunu söyledi.

Ryan Goss, uçağın, "birden fazla farklı uçuş rotası arasında ayarlama yaptığını" kaydederek, "Bu ayarlamalar ve hareketler kaba bir taslak oluşturuyor gibi görünse de pilotların ya da birimin böyle bir niyeti yoktu. Bu konuyu incelemeye devam ederken ABD Hava Kuvvetleri en yüksek profesyonellik ve havacılık standartlarını korumaya devam edecektir" dedi.