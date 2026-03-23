ABD yaptırımı gevşetti, Çin İran petrolü için masada

ABD’nin İran petrolüne yönelik yaptırımları 30 günlüğüne askıya almasının ardından, küresel enerji piyasalarında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin’in devlet rafinerileri İran’dan petrol alımı için olası anlaşmaları değerlendirmeye başladı.

Haberde, İran Ulusal Petrol Şirketi temsilcileri ile aracı konumundaki traderların, Çin başta olmak üzere Asya’daki rafinerilerle temas kurarak potansiyel alıcıları yokladığı belirtildi.

ABD’nin verdiği muafiyetin deniz yoluyla taşınan İran petrolünü kapsadığı ve yaklaşık bir ay süreceği ifade edildi.

Washington yönetimi, yaptırımların geçici olarak kaldırılmasının küresel petrol piyasasına yaklaşık 140 milyon varil ek arz sağlayacağını öngörüyor.

Söz konusu adımın, daha önce Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımların gevşetilmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

Savaş öncesinde İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunan Çin’in, toplam ihracatın yüzde 80’inden fazlasını satın aldığı belirtildi.

Kpler verilerine göre Çin, geçen yıl günlük ortalama 1,38 milyon varil İran petrolü ithal etti.

Bu miktarın, ülkenin deniz yoluyla gerçekleştirdiği toplam 10,27 milyon varillik günlük petrol ithalatının yaklaşık yüzde 13,4’üne karşılık geldiği ifade edildi.