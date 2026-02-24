ABD'ye ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, İsrail'de bir askeri üsse iniş yaptığı bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan F-22'lerin ABD'nin Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasının bir parçası olarak İsrail'e getirildiği aktarıldı.

ABD ordusuna ait 12 adet F-22'nin İsrail'in güneyindeki hava üslerinden birine indiğine dikkat çekilen haberde, uçakların "düşman topraklarına girerek hava savunma sistemlerini ve radarları etkisiz hale getirme görevi" üstleneceği ileri sürüldü.

Haberde, ABD'nin uçakları İsrail'e konuşlandırma kararının, "İsrail'in füze saldırılarına karşı hazırlıklı olması ve 12 gün savaşında edinilen deneyimlerden kaynaklandığı" iddia edildi.

Daha önce, ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştığı kaydedilmişti.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesi gerektiğini savunuyor.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi ise her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İSRAİL’DE, İRAN’LA OLASI SAVAŞ ÖNCESİ ONBİNLERCE KİŞİ İÇİN TAHLİYE HAZIRLIĞI

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, Ekim 2023'ten sonra evlerinden tahliye edilen İsraillilere ilişkin bir rapor yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı arasındaki anlaşmazlığı çözmekte yetersiz kalmakla suçlayan Englman, Gazze'ye iki yıl boyunca süren saldırıları sırasında tahliye edilen İsraillilerin eksiklerini giderme ve İran ile muhtemel savaş öncesinde on binlerce kişinin tahliyesine hazırlık yapma uyarısında bulundu.

Englman, İsrail acil durum kurumlarının acil durum senaryolarında sistematik bir başarısızlık sergilediği eleştirisinde bulunarak daha önce tahliye edilen İsraillilerin nereye gönderildiğine dair bir kaydın dahi tutulmadığına dikkati çekti.

İsrail Kamu Denetçisi'nin raporuna, Savunma Bakanlığı ve İsrail Ordusu Sözcülüğü, "savaş sırasında gerekli koordinasyonun sağlandığını" iddia ederek yanıt verdi.

İsrail Cephe Hattı Toplulukları Forumu Başkanı Moshe Davidovich, rapora ilişkin "Bu sadece bir eleştiri belgesi değil, İsrail devletinin acil durumlarda çatışma hattını yönetmedeki sistematik başarısızlığının acı verici bir kanıtıdır. Devlet, tahliye konusunda her bakımdan başarısız olmuştur." ifadelerini kullandı.

Raporun, ABD'nin muhtemel İran saldırısı öncesinde gelmesi dikkati çekti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.