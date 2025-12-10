ABD’yi sarsan dolandırıcılık: FBI sahte varisin peşinde

ABD’de kendisini milyarlarca dolarlık bir havacılık imparatorluğunun mirasçısı gibi tanıtarak bankalardan yaklaşık 30 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Mary Carole McDonnell (74), FBI’ın En Çok Arananlar listesine girdi.

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre McDonnell, Temmuz 2017 – Mayıs 2018 tarihleri arasında Los Angeles ve Orange County bölgelerinde yürütülen dolandırıcılık soruşturmasının baş şüphelisi konumunda.

Şüphelinin, kendisini eski uçak ve savunma sanayi devi McDonnell Douglas’ın mirasçısı gibi göstererek, yakında erişeceğini iddia ettiği gizli 80 milyon dolarlık bir vakıf fonunu teminat gösterdiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre McDonnell, bu yolla yalnızca Banc of California’dan yaklaşık 14,7 milyon dolar temin etti. FBI, McDonnell’ın bu parayı geri ödemeye yetkisi olmadığını bildiği halde kredi aldığı ve bunun kasıtlı bir dolandırıcılık planının parçası olduğunu açıkladı.

Yetkililer, McDonnell’ın benzer yöntemlerle başka bankaları da dolandırdığını ve toplam zararın 15 milyon doları aştığını belirtiyor. Böylece toplam vurgunun 30 milyon dolara yaklaştığı ifade ediliyor.

BANKACILIK DOLANDIRICILIĞI VE AĞIR KİMLİK SUÇU

McDonnell hakkında 12 Aralık 2018 tarihinde, California Merkez Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından:

Banka dolandırıcılığı,

Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı

suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı.

FBI açıklamasında, şüphelinin “bilerek ve dolandırma kastıyla” bankalara ait para, fon ve varlıkları ele geçirdiği vurgulandı.

McDonnell, 2004–2017 yılları arasında Bellum Entertainment LLC adlı yapım şirketinin CEO’su olarak görev yaptı. Şirket:

“It Takes a Killer”

“I Married a Murderer”

gibi programların yapımcılığını üstlendi.

Ancak şirket, 2017 yılında Kaliforniya Çalışma Komisyonu tarafından onlarca çalışana maaş ödemediği iddiasıyla soruşturuldu. McDonnell’ın çalışanlara “banka dolandırıcılığı nedeniyle ödeme yapamadığını” söylediği öne sürüldü.

Şirketin eski başkan yardımcısı ve aynı zamanda yeğeni olan Peter McDonnell, ayrıldığında kendisine 10 bin dolar borçlu kalındığını açıkladı.

DUBAİ'YE KAÇTIĞI SANILIYOR

FBI kayıtlarına göre McDonnell’ın:

Los Angeles,

Montgomery (Alabama),

Dubai

ile bağlantıları bulunuyor. Şüphelinin ABD’den kaçarak Dubai’ye yerleştiği değerlendiriliyor.

FBI tarafından yayınlanan eşkâl bilgilerine göre McDonnell:

Beyaz tenli,

1,70 boyunda,

66 kilo,

Sarı saçlı,

Mavi gözlü,

Sağ dizinde yara izi bulunuyor.

FBI, McDonnell’ın yerini bilenlerin en yakın FBI ofisine ya da ABD büyükelçilik ve konsolosluklarına başvurması çağrısında bulundu.