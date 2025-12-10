Özgür Özel'den İstanbullulara 'saatli' çağrı: Bu akşamı işaret etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından parti, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor. Bu mitingler hafta içi çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu ise bir ilde düzenleniyor.

İstanbul’da 10 Aralık’ta düzenlenecek mitingin adresi Çatalca oldu.

Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.30’da düzenlenecek mitingi duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları yazdı:

“Çatalca Cumhuriyet Meydanı’ndayız. 10 Aralık Çarşamba günü saat 19.30’da bu meydanda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, tüm belediye başkanlarımıza, tutsak yol arkadaşlarımıza özgürlük için, genel başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda yarın gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmaya bütün İstanbulluları davet ediyorum. Kurtuluş Yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

İmamoğlu da yurttaşları Çatalca mitingine davet etti ve “Güzel Çatalca’nın güzel insanları! Yarın akşam yüreğim sizinle. Özgür günlerde elbet buluşacağız” dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN "SAATLİ" ÇAĞRI

Akşamki mitinge bir çağrı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel X hesabından yaptığı paylaşımla İstanbullulara seslendi.

CHP lideri, "Yılmayacağız. Susmayacağız. Bu kara düzene teslim olmayacağız! Bu kararlılığı göstermek için bu akşam 74. eylemde Çatalca’dayız!" ifadelerini kullandı.