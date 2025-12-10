TBMM'de gergin anlar: AKP yeterli sayıyı bulamadı, itiraz etti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmesinde birleşimin açılmasının hemen ardından, toplantı yeter sayısının olmadığı yönünde itirazlarını dile getirdi.

Bunun üzerine Bingöl, toplantı yeter sayısı olmadığını ifade ederek, elektronik oylama yapılacağını belirtti.

AKP OYLAMAYA KARŞI ÇIKTI

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Bingöl'ün elektronik oylama kararına itiraz ederek elektronik oylama yerine ara verilmesini talep etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP grubu arasındaki sözlü atışma kameralara yansıdı.

Bingöl, Akbaşoğlu'nun talebini reddederek üç dakikalık elektronik oylamayı başlattı.

Oylamada, toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi. AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve iktidar kanadına mensup bazı vekiller itiraz ederken CHP'liler basın mensuplarına "Bakın biz buradayız, AKP milletvekilleri yok" diye seslendi.

"AKP SIRALARI BOŞ"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da TBMM'den bir video paylaşarak, "TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında AKP sıraları boş. Toplantıdayız, yeter sayısı yok. CHP Meclis'te, AKP tatilde. Utanmazlar" ifadelerini kullandı.