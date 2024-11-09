Azerbaycan bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Azerbaycan'da yeni inşa edilen Zafer Parkı'nda kullanılan bayrak, dünyanın 'en büyük bayrağı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Azerbaycan bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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DHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:05

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Bayrak Meydanı'nda bulunan bayrak, göndere çekilen ölçü bakımından ‘en büyük bayrak’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2 HAFTADA HAZIRLANDI

Eni 36, uzunluğu 72 metre olan, 500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bayrak, 6 terzi tarafından 2 haftada hazırlandı.

Meydanda yapılan yenileme çalışmaları sonrasında dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından göndere çekildi.


Etiketler: #Azerbaycan

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