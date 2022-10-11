ABD'de 14 havalimanının internet sitesi Rusça konuşan korsanlar tarafından engellendi
ABD’de, ülkenin en büyük havalimanlarının da bulunduğu bir düzineden fazla havalimanının internet sitelerine erişimin Rusça konuşan bilgisayar korsanları tarafından bir süreliğine engellendiği belirtildi.
Atlanta’daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı dahil ülkenin çeşitli bölgelerindeki kamuya açık 14 havalimanının internet sitesine bu sabah erişim sağlanamadı.
Ülkedeki seyahat akışında herhangi bir kesintiye neden olmayan engellemeleri Rusça konuşan bilgisayar korsanlarının üstlendiği bildirildi.
CNN’de yer alan habere göre, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Genelkurmay Başkanı Kiersten Todt, "Açıkçası bu (saldırıları) izliyoruz ve operasyonları kesintiye uğratmasından endişelenmiyoruz" ifadesini kullandı.
ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresinin (TSA) de sorunu yakından izlediği ve havalimanındaki ortaklarıyla birlikte çalıştığı açıklandı.
"Killnet" olarak bilinen hacker grubunun, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminden bu yana eylemlerini arttırdığı, siyasi olarak Kremlin’i desteklediği ancak Moskova ile bağlantılarının olup olmadığının bilinmediği aktarıldı.
Söz konusu grup, temmuzda da ABD Kongresi internet sitesini kısa bir süreliğine engellemesiyle gündeme gelmişti.
Killnet tarafından "dağıtılmış hizmet reddi" (DDoS) olarak bilinen bir siber saldırı tekniğinin kullanıldığı, etkili ancak kısa süreli bu saldırılarda bilgisayar korsanlarının, bilgisayar sunucularını çevrim dışı duruma getirmek için sahte web trafiğiyle doldurduğu kaydediliyor.
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