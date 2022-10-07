Yolcular mağdur olmuştu: Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı

Hatay Havalimanı'nda ara verilen uçuşlar, pistteki çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden başladı.

AA
07 Ekim 2022 Cuma, 09:11
Yolcular mağdur olmuştu: Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Hatay seferini yapan uçağın inişi sırasında lastiğinin patlayıp alev alması nedeniyle uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi nedeniyle Hatay Havalimanı pistinin 24 saat süreyle uçuş trafiğine kapatılması, havalimanına gelen yolcuları mağdur etmişti.

Kapatılan Hatay Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen teknik ekip inceleme yaptı.

Pist ve uçakta yapılan incelemenin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde havalimanında uçuşlar yeniden başladı.

İstanbul'dan dün kalkan THY'nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, Hatay'a iniş yaptığı sırada lastiği patlamıştı.


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