ABD'de 46 yaşındaki tarikat lideri pedofili ile suçlanıyor

04 Aralık 2022 Pazar, 19:26

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Samuel Bateman isimli tarikat lideri, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Eylül ayında gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Son Zaman Azizler Kilisesi'nin (FLDS) bir yan grubuna liderlik eden 46 yaşındaki Bateman, yaşları 9 ila 15 arasında değişen 20 kız çocuğu ile evli olduğu için pedofili ile suçlanıyor.

New York Post'ta yer alan haberde, FBI Özel Ajanı Dawn A. Martin tarafından sunulan yeminli ifadeye göre, Bateman 2019 yılında "peygamber olduğunu ilan etmeye başladı" ve çoğu 15 yaşın altında olan yaklaşık 50 takipçi ve 20'den fazla eş edindi.

ABD Sulh Yargıcı Camille Bibles tarafından yürütülen mahkemede ses kayıtları delil olarak kullanıldı.

Ses kayıtlarında, Bateman'ın "Cennetteki Baba"nın kendisine "sahip olduğu en değerli şeyi, kızlarının namusunu" üç yetişkin erkek takipçisine vermesi talimatı verdiğini söylediği ortaya çıktı.

FBI Özel Ajanı Martin mahkemede, "Bateman, kızlarının 'namuslarını Tanrı için feda ettiklerini' ve 'Tanrı'nın onların bedenlerini düzelteceğini ve zarlarını vücutlarına geri koyacağını' söylemeye devam etti. Onun isteğini yerine getirme konusunda hiç bu kadar güven duymamıştım. Her şey sevgiden kaynaklanıyor" dediğini aktardı.

Yeminli ifadeye göre, Bateman daha sonra üç yetişkin erkeğin, biri henüz 12 yaşında olan kızlarıyla seks yapmasını izledi.

Yeminli ifadede, Bateman'a yönelik ensest ilişki, yetişkinlerin ve çocukların bulunduğu grup seks eylemleri, çocukların seks ticaretinde kullanılması gibi suçlamalar yer alıyor.

Yargıç Bibles, Bateman'ın gerektiğinde yardım alabilecek bağlantılara sahip olduğunu ve savunmasız durumdaki genç kızlar için endişe duyduğunu belirtti.

Bibles, "Mahkemelerin kendilerini koruyamayan insanları korumakta büyük yararı vardır" dedi.

Yargıç Camille Bibles, Bateman'ın dava mahkemede devam ederken parmaklıklar ardında kalmasına karar verdi.

Bateman, Eylül ayındaki FBI baskınından beri Arizona'daki bir hapishanede tutuluyor.