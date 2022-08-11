ABD'de alev hortumu oluştu!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:04

ABD’nin California eyaletinde aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. O anlar havadan görüntülendi.

Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti. 200 itfaiye eriyle alevlere müdahale edilirken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı.