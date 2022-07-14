Balıkesir'de plajda hortum oluştu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören Plajı'nda hortum meydana geldi. Korkutan hortum, yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:58
Balıkesir'de plajda hortum oluştu
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Yurttaşların Kurban Bayramı tatili sebebiyle sahillere akın attığı günlerde, Balıkesir'de anlık çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı.

 Hortum, plaj üzerinde yaklaşık 3 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

Yurttaşların kaçışmaları dikkat çekerken, hortum bir yurttaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, küçük bir kızın hortumu gördüğünde ailesini bırakıp kaçtığı anlar da yer aldı.

 


Balıkesir hortum
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