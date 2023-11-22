ABD'de alışveriş merkezinin önüne uçak düştü
ABD'nin Texas eyaletinde alışveriş merkezinin önüne düşen küçük uçağın pilotu yaşamını yitirdi.
ABD Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Mooney M20 tipi uçağın, Air Park-Dallas Havalimanına inmeden düştüğünü duyurdu.
Dallas kentinin Plano semtindeki alışveriş merkezinin önüne düşen uçak çevredeki bazı dükkanlarda küçük çaplı hasara yol açarken, park halindeki bir araç da yandı.
Polis yetkilileri, uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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