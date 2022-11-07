ABD'de seçimler öncesi Rusya'dan çarpıcı itiraf: Seçimlere müdahale ettik

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:36

ABD'de 8 Kasım Salı günü düzenlenecek Kongre ara seçimleri öncesinde Rusya'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

Rus özel askeri şirket Wagner'in kurucusu ve Kremlin’e yakın Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, Rusya tarafından ABD seçimlerine müdahale edildiğini söyledi.

Prigojin, gelecekte de bunu yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Prigojin, "(ABD seçimlerine) müdahale ettik, ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Nasıl yapılacağını bildiğimiz gibi dikkatli, doğru, cerrahi bir şekilde ve kendi yöntemlerimizle..." dedi.

Prigojin, üstü kapalı konuşarak, "Nokta operasyonlarımız sırasında hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız" dedi. Prigojin, bu şifreli yorumu detaylandırmadı.

Böylece ABD tarafından resmi olarak seçimlere müdahale etmekle suçlanan Prigojin, ilk kez bu olayı teyit etti.

ABD, AB VE İNGİLTERE YAPTIRIM UYGULADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yemek şefi" olarak da bilinen Prigojin, ABD siyasetini etkilemeye çalışan Rusya merkezli "trol çiftliklerine" sponsor olmakla resmen suçlanıyor.

Temmuz ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Prigojin hakkında "ABD seçimlerine müdahale" ile bağlantılı bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül teklif etti.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, Prigojin'e yaptırımlar uyguladı.

PRİGOJİN, WAGNER'İ KURDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Yevgeniy Prigojin, 2014 yılında Ukrayna'da savaşmak için Rusya'nın "Blackwater"ı olarak bilinen "Wagner özel güvenlik şirketini kurduğunu ve şirket içindeki paralı askerlerin Latin Amerika ve Afrika'daki ülkelere konuşlandırıldığını" itiraf etti.

Prigojin, şirketi Concord'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2014 yılında Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk (Donbas) bölgelerine "nitelikli savaşçılar" göndermek için Wagner'i kurduğunu söyledi.

Prigojin, "O andan itibaren, 1 Mayıs 2014'te Wagner Tabur Taktik Grubu adını alan bir grup vatansever doğdu" dedi.