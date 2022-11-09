ABD'de ara seçimler: Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler önde, Senato'da yarış başa baş sürüyor
ABD'de dün yapılan ara seçimlerde oy sayımı sürüyor. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 199-173, 100 üyeli Senato'da ise Demokrat Parti 48-47 önde. Georgia, Arizona ve Nevada'dan gelecek sonuçlar Senato seçiminin sonucunda belirleyici olacak.
Kongre’nin alt kanadı olan 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve üst kanadı olan 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi için seçim yapıldı.
Senato seçiminde Demokratları Cumhuriyetçiler karşısında öne geçiren sonuç Pennsylvania’dan geldi.
Eski Başkan Donald Trump'ın da desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Mehmet Öz'ü yenen Demokrat aday John Fetterman senatör seçildi.
Senato seçimlerinde Georgia’da oy farkı, 6 Aralık’ta seçimin yenilenmesine yol açabilecek kadar az.
Kongre’nin en az bir kanadının Cumhuriyetçiler tarafından yönetilmesi Başkan Biden’ın seçim öncesi politikalarına engel olabilir, olası soruşturmaları şekillendirebilir.
Sonuçlar, Donald Trump’ın 2024'te yeniden başkanlık yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak.
TRUMP: DESTEKLEDİĞİM ADAYLAR BÜYÜK BAŞARI KAZANDI
İlk sonuçların ardından Florida’daki evinde bir kutlama partisinde konuşan Trump, desteklediği adayların büyük bir başarı kazandığını söyledi.
Trump, destek verdiği 330 adaydan, 224’ünün kazanmasının beklendiğini iddia etti.
Eski başkan ayrıca medyanın da başarısızlığını umduğunu savundu.
ABD'de dün 50 eyaletin 36’sında valilik seçimleri yapıldı.
Trump’ın evinin bulunduğu Florida’da tarihi bir farkla valilik seçimini yeniden kazanan Ron DeSantis de Cumhuriyetçi Parti'nin 2024'teki muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor.
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