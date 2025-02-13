ABD'de askeri uçak düştü: Pilotlar kurtarıldı
ABD'nin California eyaletindeki San Diego Körfezi'ne bir askeri uçak düştü, 2 pilot kurtarıldı.
San Diego İtfaiye Departmanı, San Diego Körfezi'ne düşen askeri uçakla ilgili yerel medyaya bilgi verdi.
İtfaiye yetkililerine göre, içinde 2 pilotun bulunduğu E/A-18 G Growler tipi askeri uçak, yerel saatle 10.16 civarında Kuzey Adası Deniz Hava Üssü yakınlarında San Diego Körfezi'ne düştü.
Uçaktan güvenli bir şekilde atlamayı başaran 2 pilot, kısa süre içinde bir balıkçı teknesi tarafından sudan çıkarıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı, uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Etiketler: #San Diego #ABD
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