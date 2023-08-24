ABD'de bara silahlı saldırı: Ölüler var..

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:16
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ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County’de yerel saatle 19.00 sıralarında bir barda silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, eski bir polis memurunun eşiyle tartışıp etrafa ateş açtığı belirtildi.

Orange County Şerif ofisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2’sinin durumu ağır 6 kişi yaralandı. Saldırganın olay yerine ulaşan polis ekipleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yeri güvenlik kordonuna alındı.

Polis açıklamasında, emekli polis olan saldırganın Ventura Polis Departmanı’nda 1986'dan 2014'e kadar görev yaptığı ifade edildi.


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ABD Kaliforniya silahlı saldırı

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